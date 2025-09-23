Valmet Automotive aloittaa muutosneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Neuvottelujen piirissä on yhtiön Suomessa työskentelevä henkilöstö, yhteensä noin 1 300 ihmistä, yritys tiedottaa.

Arvioitu sopeutustarve on enintään noin 1 075 henkilötyövuotta. Sopeutustoimina voivat olla esimerkiksi lomautukset, irtisanomiset tai muutokset työtehtäviin.

Valmet Automotive on keskittynyt henkilöautojen valmistukseen ja muuhun teolliseen sopimusvalmistukseen.

Yhtiön toimitusjohtaja sanoo tiedotteessa, että muutosneuvotteluiden aloittaminen on raskasta, mutta välttämätöntä.

– Julkistimme syyskuun alussa uuden strategisen linjauksemme, jonka mukaan hyödynnämme osaamistamme jatkossa myös autoteollisuuden ulkopuolella, muun muassa puolustusteollisuudessa. Tämä luo liiketoimintaamme tulevaisuudessa uusia tukijalkoja ja vakauttaa toimintaamme pitkällä aikavälillä. Tässä hetkessä kuitenkin valitettavasti työn määrä valmistusliiketoiminnassa vähenee, toimitusjohtaja Pasi Rannus kertoo tiedotteessa.

Valmet Automotive on valmistanut Uudenkaupungin tehtaalla yli 1,9 miljoonaa autoa. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna yli 510 miljoonaa euroa.