Meyerin Turun telakka sai Royal Caribbean -varustamolta tilauksen uudesta Icon-luokan risteilijästä. Lisäksi varustamo halusi optiot vielä kahdesta uudesta risteilijästä. Uudet tilaukset tietävät työtä tuhansille erityisesti Lounais-Suomessa.

Royal Caribbean on yksi maailman suurimmista risteilijävarustamoista. Turun telakka on aiemminkin rakentanut varustamolle useita eri risteilijöitä ja parhaillaan telakalla rakennetaan kyseisen Icon-luokan kahta, jättikokoista alusta.

Työllisyysvaikutukset ovat suuret. Turun telakka työllistää suoraan yli 2 000 henkeä, mutta telakka käyttää paljon myös alihankkijoita. Suurten laivatilausten työllistävä vaikutus on paljon suurempi kuin telakan oma väkimäärä.

Royal Caribbean julkisti tänään pitkäaikaisen aiesopimuksen, joka varaa yhtiölle oikeudet rakennuttaa laivoja Meyer Turun telakalla vuoteen 2036 saakka. Osana sopimusta Royal Caribbean Group tilaa telakalta Icon 5 -aluksen, joka toimitetaan vuonna 2028.

Aiemmin julkistetun Icon 6:n option rinnalle varustamo lisää option Icon 7:stä.

– Nyt allekirjoitettujen sopimusten myötä julkistamme yhteisen suunnitelmamme rakentaa lisää aluksia ja viedä laivanrakennusta eteenpäin yhteistyössä Royal Caribbeanin ja muiden keskeisten yhteistyökumppaniemme kanssa tulevien kymmenen vuoden aikana. Olen äärimmäisen ylpeä siitä tunnustuksesta, jonka Meyer Turun ammattitaitoinen henkilöstö ja suomalainen meriteollisuusosaaminen näiden tilausten myötä saavat, sanoo Meyer Turun toimitusjohtaja Casimir Lindholm tiedotteessa.

Rahoituksen järjestyttävä

Icon 5:tä seuraavat tilaukset edellyttävät optioiden toteutumista ja erillisiä laivanrakennussopimuksia, joihin tarvitaan rahoitusta, jota on aiemmin valtiovalta ollut takaamassa.

– Jatkamme matkaa kohti tulevaisuuden lomanviettotapoja yhteistyössä Meyer Turun kanssa ja kasvatamme edelleen täysin uraauurtavaa Icon-sarjaamme. Tämä hetki on yrityksellemme merkittävä, ja olemme ylpeitä voidessamme avata historiassamme uuden vaiheen arvostettuina kumppaneinamme Meyer Turku ja Suomen hallitus, sanoo Royal Caribbean Groupin toimitusjohtaja Jason Liberty.

Myös Suomen hallitus on tilauksesta ja optioista tyytyväinen.

– Tämä aiesopimus on erinomainen uutinen koko Suomelle. Meyer Turun ja Royal Caribbeanin pitkäaikainen yhteistyö vaikuttaa jatkossakin merkittävästi Suomen talouteen, luo työpaikkoja eri puolille maata ja elävöittää ainutlaatuista meriteollisuuden ekosysteemiämme, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.).

Tähän mennessä Meyer Turku on rakentanut Royal Caribbeanille kaksi Icon-luokan alusta, Icon of the Seasin, joka luovutettiin tilaajalle marraskuussa 2023 sekä heinäkuussa 2025 toimitetun Star of the Seasin. Kolmas Icon-alus, Legend of the Seas, luovutetaan tilaajalle kesällä 2026 ja Icon 4 vuonna 2027.