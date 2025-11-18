Saksa ja Hollanti varmistivat paikkansa ensi kesän jalkapallon MM-kisoissa.

Saksa etenee MM-lopputurnaukseen jo 19:ttä kertaa peräjälkeen nöyryyttämällä Slovakiaa maalein 6–0.

Saksa karkasi ensimmäisellä puoliajalla 4–0-johtoon ja kasvatti lukemia ottelun jälkimmäisellä puoliskolla vielä kahdella maalilla. Leroy Sane teki kaksi maalia, kun taas Nick Woltemade onnistui maalinteossa jo kolmannessa peräkkäisessä ottelussa.



A-lohkon kakkonen Slovakia lähtee hakemaan lopputurnauspaikkaa jatkokarsinnoista.



Hollantilaiset kaatoivat Liettuan maanantaina selvin luvuin 4–0. Tijjani Reijnders teki ottelun avausmaalin 16. minuutilla. Loput kolme maalia Hollanti teki viiden minuutin sisällä. Ensin Cody Gakpo saatteli rangaistuspotkun maaliin, minkä jälkeen Xavi Simons ja Donyell Malen heiluttivat vielä verkkoa.

Hollanti kuritti Liettuaa

Hollanti voitti G-lohkon ja jatkaa ensi vuonna järjestettävään lopputurnaukseen. Hollannin lopputurnauspaikka oli kokolailla taputeltu jo ennen maanantaista ottelua, sillä maaliero lohkokakkoseen Puolaan oli tuossa vaiheessa kaksinumeroinen. Hollannille olisi riittänyt hyvin siis tappiokin.



Kyseessä on jo 12. kerta, kun Hollanti pelaa MM-lopputurnauksessa. Loppuotteluun maa on edennyt kolmesti, vuosina 1974, 1978 ja 2010.



Toiseksi G-lohkossa tullut Puola nappasi viimeisessä karsintaottelussaan 3–2-voiton Maltasta. Puola lähtee hakemaan lopputurnauspaikkaa jatkokarsinnoista.



Samassa lohkossa Hollannin ja Puolan kanssa pelasi myös Suomi, joka päätti omat pelinsä jo perjantaina häviämällä Maltalle. Suomi oli lohkossa kolmas, Malta neljäs ja Liettua viides.



Lohkokolmoseksi tuli Pohjois-Irlanti, joka kaatoi viimeisessä karsintaottelussaan jumboksi jääneen Luxemburgin lukemin 1–0. Maanantaina saatiin päätökseen myös L-lohko, josta lopputurnaukseen etenee Kroatia. Kroatia päätti karsintalohkonsa 3–2-voittoon Montenegrosta. Jatkokarsintoihin jatkava lohkokakkonen Tshekki vuorostaan otti 6–0-voiton Gibraltarista. Ensi vuoden MM-kisat pelataan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.