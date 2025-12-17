Oulun Kärppien kannattajat ovat saaneet tarpeekseen joukkueensa alisuorittamisesta jääkiekon SM-liigassa.
Kärppien faniryhmä Poromafia kertoo boikotoivansa keskiviikkoillan kotiottelua Kiekko-Espoota vastaan ja toivoo muiden kannattajien liittyvän mukaan mielenosoitukseen.
– Poromafia haluaa osoittaa huolensa seuramme tulevaisuudesta jättäytymällä pois keskiviikon pelistä. Jokainen halliin saapuva voi halutessaan osallistua protestiin reagoimalla mahdollisimman vähän pelin tapahtumiin ja olemaan kannustamatta, Poromafia kertoo tiistaina julkaistussa tiedotteessaan.
– Toivottavasti hiljainen halli herättää seurajohdon pohtimaan omaa rooliaan Kärppien vuosi vuodelta syvenevässä alakulossa.
Kärpät on sarjataulukossa vasta 15. sijalla, kun runkosarjaa on puolet pelattuna. Viime kaudella pudotuspelien ulkopuolelle jäänyt oululaisseura lähti uuteen kauteen yhdellä suurimmista pelaajabudjeteista, mutta tulokset ovat jatkuneet vähintäänkin yhtä heikolla tasolla. Kärppien kotipelien yleisökeskimäärä on ollut tällä kaudella 4 400 luokkaa.
– Tämä ja viime kausi ovat sujuneet katastrofaalisen heikosti, tiedotteessa vuodatetaan.
– Raksilan yleisö on äänestänyt jaloillaan ja yleisömäärät ovat pudonneet säälittäviksi. Yleisömääriä huolestuttavampi asia on se, että vähäisetkin paikalle vaivautuvat kannattajat tietävät jo ennen peliä, että lähes koko kuluvan vuosikymmenen kestänyt kärsimysnäytelmä tulee taas jatkumaan.