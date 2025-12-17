Miesten jääkiekkoliigassa pelaava HIFK kertoi keskiviikkona kotisivuillaan, että hyökkääjä Jere Karjalaisen kausi on ohi loukkaantumisen takia. Viime lauantaina vieraspelissä Sportia vastaan loukkaantuneen Karjalaisen vamma vaatii leikkauksen.
Karjalainen on pelannut tällä kaudella 25 liigapeliä HIFK:ssa tehopistein 4+3. Samassa ottelussa loukkaantunut Anttoni Uronen palaa kaukaloihin tällä tietoa tammikuussa.
HIFK:n loukkaantumistilanne on synkkä. Helsinkiläisseura kertoi keskiviikkona, että 13 joukkueen pelaajaa on tällä hetkellä sivussa.
Vasta 16-vuotiaan Frans Karjalahden on määrä debytoida keskiviikkona HIFK:n liigamiehistössä, kun helsinkiläisjoukkue isännöi HPK:ta.