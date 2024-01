Tv-tähti Jay Leno hakee vaimonsa edunvalvojaksi tämän dementiadiagnoosin jälkeen

US Weeklyn vahvistamien tietojen mukaan tv-tähti Jay Leno , 73, on hakenut vaimonsa Mavis Lenon , 77, edunvalvojaksi. Jay jätti pyynnön 26. tammikuuta.

– Nai ihminen, joka toivoisit voivasi olla, joka on kiltti ja jolla ei ehkä ole niitä vikoja, mitä vikoja sinulla on. Se on toiminut minulle, joten minusta nain täydellisen ihmisen. Se toimi hyvin, Jay on kertonut aiemmin.