Jay Leno kertoi pysäyttäviä yksityiskohtia autopalostaan – kasvot kauttaaltaan bensiinissä

Onnettomuuspäivänä Leno ja hänen pitkäaikainen ystävänsä Dave Killackey työskentelivät vuoden 1907 höyryauton tukkeutuneen polttoaineletkun parissa auton alla. Höyryautossa on bensiiniä, mutta myös höyrystin, jota jonkinlainen sytyke lämmittää, jotta vesi muuttuu höyryksi. Ilmeisesti yrittäessään avata letkua ilman avulla, Leno sai kasvoillensa bensiiniä ja tajusi, miten lähellä hän oli tuota sytykettä. Kipinä reagoi kaasuun, ja yhtäkkiä Lenon kasvot olivat liekeissä.

Grossman Burn Centerissä Lenoa hoiti muun muassa kirurgi Peter Grossman, joka on kertonut Lenon palovammojen olevan pahemmat kuin hän odotti.

– Jay on ehdottomasti poikkeuksellinen siinä, miten hyvin hän on parantunut ottaen huomioon hänen vammojensa vakavuuden, Grossman kertoi.

Leno kieltäytyi ottamasta kipulääkkeitä, koska halusi muistuttaa itseään tyhmyydestään. Sairaalassa Lenon tukena oli hänen vaimonsa Mavis, jonka kanssa hän on ollut naimisissa jo 42 vuotta.

Leno tunnetaan parhaiten hänen isännöimästään The Tonight Show -ohjelmasta. Hän juonsi ohjelmaa 1992–2009 sekä 2010–2014. Hän on juontanut myös omaa nimeään kantavaa The Jay Leno Show -talk show’ta. Niin ikään hänet tunnetaan rakkaudestaan autoihin: hän omistaa arviolta 180 autoa ja 160 moottoripyörää.