Päivien viemää -sarjan tähti on kuollut 34-vuotiaana

Näyttelijä ja Päivien viemää -sarjaa vuonna 2011 tähdittänyt Cody Longo on kuollut 34-vuotiaana.

Gittelsonin mukaan Cody oli pitänyt jo jonkin aikaa taukoa näyttelemisestä jatkaakseen musiikkiuransa ja viettääkseen enemmän aikaa perheensä kanssa, mutta hän oli innoissaan päästessään takaisin näyttelemisen pariin tänä vuonna. Cody on julkaissut singlet She Said ja Electric.