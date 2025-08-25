Anna-Maija Tuokko muistelee TTK-aikaansa – sai ohjelmasta erityistaidon "Se ei lähde minusta pois ikinä"

8:58imgTähtihaastattelussa uutta Onnela-kautta tähdittävä Anna-Maija Tuokko
Julkaistu 25.08.2025 07:20
Näyttelijä Anna-Maija Tuokko tähdittää tv-ohjelman lisäksi myös musikaalia. Tähti kertoi urakuulumisistaan Huomenta Suomessa. 

Monipuolinen näyttelijä Anna-Maija Tuokko nähdään jälleen tutussa Mette-roolissa Onnelan kuudennella tuotantokaudella. 

Mette-hahmo tykkää pitää kulissit kunnossa ja pukeutuu aina viimeisen päälle. Tuokko kertoo samaistuvansa roolihahmoonsa osittain. 

– Rakastan vaatteita ja pukeutumista, mutta minulle ei ole myöskään ongelma lähteä pyjamahousut jalassa kauppaan. Mettelle se voisi olla, Tuokko kuvailee rooliaan.

Onnelan kuudes kausi nähdään myöhemmin syksyllä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Uusi kausi jatkaa yhtä hervottoman humoristisella linjalla kuin edeltäjänsäkin. Porvoon Poutaniemessä teeskennellään hampaat irvessä, että kaikki on hyvin, vaikka idyllisen perhe-elämän taakse kätkeytyy mehukas ihmissuhdevääntö.

Tuokko kertoo pääsevänä helposti takaisin roolin sisälle pitkänkin tauon jälkeen. 

– Ne hahmot sieltä aina syttyy, vaikka olisi ollut muutamia vuosia taukoa kuvauksista.

Onnelan lisäksi Tuokko tähdittää Turun kaupunginteatterissa nähtävää Addams Family-musikaalia, jossa hän esittää perheen äitiä Morticia Addamsia. 

Lue myös:Anna-Maija Tuokko paljastaa, mikä Sanna Marinissa kiehtoo – tältä näyttelijä kuulostaa entisenä pääministerinä

Musikaalissa on vaativia tanssikohtauksia, jotka näyttelijä myös taitaa, sillä hänellä on taskussaan vuoden 2017 Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman voitto yhdessä tanssinopettaja Matti Puron kanssa. 

– Meillä on siinä esityksessä hieno tanssinumero, niin se tanssiasento tulee sieltä TTK-ajoilta saman tien. Se on iskostettu sieltä ajoilta. Se ei lähde minusta pois ikinä. 

Katso koko haastattelu videolta!

