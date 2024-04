Koomikko-juontaja Jay Leno määrättiin vaimonsa edunvalvojaksi

Tuomari totesi, että Jay oli sopiva ja pätevä nimitettäväksi omaisuuden edunvalvojaksi. Tuomari löysi oikeuden asiakirjojen mukaan myös selkeää ja vakuuttavaa näyttöä siitä, että edunvalvonta on tarpeellista ja asianmukaista, koska Mavis on dementiansa vuoksi kykenemätön hoitamaan itsenäisesti taloudellisia asioitaan.

Jay on entinen The Tonight Show -ohjelman juontaja. Hän juonsi ohjelmaa 1992–2009 sekä 2010–2014. Hän on juontanut myös omaa nimeään kantavaa The Jay Leno Show -talk show’ta.