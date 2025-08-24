Sarah Jessica Parker reagoi And Just Like That -sarjan kritiikkiin: "Tietoinen päätös"

Sinkkuelämää-sarjan sisarsarjaa And Just Like Thatia on kritisoitu muun muassa siitä, ettei sitä tunnista alkuperäisen sarjan seuraajaksi.

Suositun Sinkkuelämää-sarjan And Just Like That -sisarsarjasta nähtiin viimeinen jakso, ja näin kolmen kauden mittainen sarja sai päätöksensä HBO Maxilla.

Sisarsarja alkoi Sarah Jessica Parkerin esittämän Carrie Bradshaw’n aviomiehen Mr. Bigin (Chris Noth) äkillisen kuoleman jälkeen. Viimeisellä kaudella Carrie jäi lopulta elämään sinkkuna rakastamaansa New Yorkiin.

And Just Like That on saanut osakseen paljon kritiikkiä muun muassa siitä, ettei sisarsarjaa edes tunnista alkuperäisen Sinkkuelämää-sarjan seuraajaksi. Tämän myötä The Hollywood Reporterin mukaan syntyi ikään kuin katselutrendi, jossa sisarsarjan kriitikoista tuli ”vihamielisiä katsojia”, jotka eivät pitäneet jatkosarjasta, mutta eivät kuitenkaan voineet olla katsomatta sitä.

New York Times kysyi Parkerilta, onko hän tietoinen kyseisestä trendistä. Parker on roolinsa lisäksi And Just Like Thatin vastaava tuottaja.

– En usko, että minulla on kapasiteettia miettiä sitä kovin paljon. Olemme aina työskennelleet uskomattoman kovasti kertoaksemme mielenkiintoisia ja todellisia tarinoita. En kai välitä siitä kovin paljon. En välitä siitä, koska sarja on ollut niin valtavan menestyksellinen ja se on luonut merkityksellisiä yhteyksiä katsojiin, hän kertoi New York Timesille.

Parker myönsi, että sarjan sävy on kehittynyt sarjan edetessä.

– Emme voineet vain teeskennellä, että tätä katastrofaalista tapahtumaa ei olisi tapahtunut Carrien elämässä. Siksi toinen kausi oli niin iloinen ja tarpeellinen. Se oli tietoinen päätös, jotta se tuntuisi kevyemmältä, hän sanoi ja viittasi Mr. Bigin kuolemaan.

And Just Like Thatissa nähdään Sinkkuelämää-sarjan tapaan Carrien lisäksi tutut hahmot Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) sekä Charlotte York (Kristin Davis).

Lisäksi sarjassa on uusia hahmoja, kuten Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) ja Seema Patel (Sarita Choudhury).

Lähde: The Hollywood Reporter, New York Times