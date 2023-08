Sinkkuelämää-tähti Chris Noth myöntää pettäneensä vaimoaan – kieltää edelleen seksuaalirikosväitteet

– Petin vaimoani, ja se on hänelle musertavaa, eikä kovin kaunis mielikuva. Rikos se ei kuitenkaan ole, Noth sanoi.

Kahden naisen seksuaalirikosväitteet Nothia kohtaan nousivat esiin joulukuussa 2021. Tätä seurasivat kolmen muun naisen samantyyliset väitteet. Rikossyytteitä ei kuitenkaan ole nostettu.

Noth pysyy edelleen alkuperäisessä lausunnossaan siinä, että kaikki seksuaaliset kohtaamiset naisten kanssa tapahtuivat yhteisymmärryksessä. Ainoa hänen tekemänsä vääryys oli aviorikos.

– Annat itsellesi samat tekosyyt kuin monet miehet, se on vain pientä sivutanssia ja se on hauskaa. Et satuta ketään. Kukaan ei tiedä tästä, ja seksi on vain nautinnollista. Ja yhtäkkiä monet ihmiset haluavat seksiä kanssasi. Sitten vain mietit, ettet saa vastaavaa tilaisuuttaa uudestaan, Noth kertoi.

Noth pitää edelleen mahdollisena, että häntä vastaan nostetaan siviilirikossyytteitä.

– Se on rahantekotapa monelle ihmiselle, Noth sanoi.

Noth näytteli Sinkkuelämää-sarjassa ja And Just Like That -sarjan ensimmäisellä kaudella Mr. Bigiä. Väitteiden seuraksena Noth menetti 12 miljoonan dollarin, eli noin 11 miljoonan euron, sopimuksen taquilabrändistään sekä tuli erotetuksi The Equalizer -draamasarjasta. Lisäksi hänet pudotettiin pois Peloton-kuntoilulaiterityksen mainoksesta ja leikattiin pois And Just Like That -ohjelman kauden päätösjaksosta.

Mittatilauspukuyrityksen uusi mainoskasvo mielenterveyskampanjassa

Noth on tätä nykyä miesten mittatilauspukuja valmistavan Samuelsohnin uusi mainoskasvo. Yritys on käynnistänyt kampanjan, joka lisää tietoisuutta miesten mielenterveydestä.

Pukuyrityksen toimitusjohtaja Stephen Granovsky kommentoi Nothin osallisuutta mielenterveyskampanjassa.

– Nykyaikana ei vain ole toista hahmoa, joka näyttää paremmalta, tuntee olonsa paremmaksi, on ylpeämpi puku päällänsä kuin Chris oli Sinkkuelämää-sarjassa. Tänään, monta vuotta myöhemmin, hän näyttää aivan yhtä hyvältä. Hän käyttää sitä niin itsevarmasti ja niin ylpeänä, että olen ylpeä saadessani hänet käyttämään pukuamme, Granovsky kommentoi.

Noth kertoi, että on viime aikoina hoitanut mielenterveyttään viettämällä aikaa perheensä kanssa, vaeltamalla ja meditoimalla.

Näyttelijä ohjaa ja esiintyy tällä hetkellä elokuvassa nimeltään Rhinoceros, jota esitetään teatterissa Massachusettsissa. Hän ei aio syytöksistä huolimatta jäädä lepäämään laakereilleen.

– Minulla on lapsia elätettävänä. Ihmiset ovat peloissaan kaikesta tästä. Pelko on ylivoimainen sana, kun on kyse siitä, uskovatko ihmiset vai eivät. Minun täytyy vain jatkaa. Se on rankkaa, koska ihmiset ovat peloissaan ja pelko ohjaa heitä. Ja minun on vain jatkettava, koska minulla on edelleen luova elämäni, Noth kertoi.