Tv-kuvat paljastivat Valtteri Bottakselle karun totuuden Meksikosta: "Ajattelin tekeväni oikeat ratkaisut"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Räikkösellä mukavat muistot Sao Paulosta

Kun F1-sarja edellisen kerran vieraili Brasilian Sao Paulossa 2019, Alfa Romeon Kimi Räikkönen ylsi komeasti neljänneksi. Siitä on suomalaiskonkarin hyvä ammentaa muistoja sunnuntaina ajettavaan kauden 19. kilpailuun.

Verstappenilla on mahdollisuus repiä lisää eroa MM-sarjassa toisena olevaan Mercedeksen Lewis Hamiltoniin. Verstappen johtaa Hamiltonia 19 pisteellä, kun kautta on neljä kisaa jäljellä. Bottas on MM-pisteissä kolmantena.