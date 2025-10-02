Tuukka Taposen, 18, ura jatkuu ensi kaudella F3-sarjassa. Taponen siirtyy ranskalaisesta ART Grand Prix -tallista hollantilaisen MP Motorsportin riveihin.

Taponen sijoittui ensimmäisellä F3-kaudellaan sarjassa yhdeksänneksi.

Alun perin tavoitteena oli sijoitus vähintään viiden joukossa, mahdollisesti jopa kärkikolmikossa. Kaikki näyttikin pitkään hyvältä, kun Taponen taisteli kauden ensimmäisellä puoliskolla tosissaan sarjan kärkisijoista.

Alkukesästä Taposella itsellään oli jo fiilis, että uralla voisi ottaa seuraavan askeleen yhtä luokkaa ylemmäs Formula kakkosiin.

Touko-kesäkuun vaihteessa Barcelonasta alkoi kuitenkin useamman kisaviikonlopun vesittänyt erittäin vaikea jakso, jota sävyttivät toistuvat tekniikkamurheet. Loppukauteen mahtui myös muutamia omia ajovirheitä – epäonneakin.

– Barcelonan aikaan oli paljon neuvotteluita F2-jutuista, ja katsoimme, että se se on se ratkaisu. Siksi niitä neuvotteluita käytiin, ja siellä oli paikkoja tarjolla. Mutta Ferrarin puolelta haluttiin vielä nähdä, miten homma kehittyy, ja jouduimme vähän venyttämään omaa päätöstä. Loppujen lopuksi teimme yhteisen päätöksen Span viikonlopun aikaan (heinäkuun lopussa), että tulemme jäämään Formula kolmosiin, Taposen manageri Jussi Kohtala kertoo.

Taponen on kuulunut Ferrarin kuljettaja-akatemiaan vuodesta 2022 lähtien.

– Kun he sanoivat, että haluaisivat luokan olevan F3, niin mielellämme teemme päätöksen sen mukaan.

– Emme halunneet kiirehtiä; emme me Tuukan taustalla eikä Ferrarikaan. Jos mietitään Tuukan historiaa, olemme aina tehneet tuloksen ja siirtyneet vasta sitten eteenpäin. Viime vuosina on aina tullut se tulos, ja siksi olemme siirtyneet luokka luokalta eteenpäin. Tulimme siihen päätökseen, että paras vaihtoehto on, kun annamme Tuukan mahdollisuuden tehdä sen hyvän kauden F3:ssa ja sitten siirtyä valmiimpana F2:een.

MP Motorsport sijoittui päättyneellä F3-kaudella tallipisteissä kolmanneksi, yhden pykälän Taposen edustamaa ART-tallia paremmin. Edelle ehtivät selkeällä erolla niin Campos kuin Trident.

MP:n kuljettajista toisen kautensa kolmosissa ajanut Tim Tramnitz taisteli loppuun asti sijoituksesta kärkikolmikossa, mutta jäi lopulta neljänneksi.

– Tramnitzin todellinen sijoitus ei ehkä kuitenkaan ollut neljäs, vaan meidän silmissämme hänellä oli mahdollisuus olla kärkikolmikossa, Kohtala sanoo.

Taposen tie niin Tridentille kuin Camposille F3:ssa oli Kohtalan mukaan tukittu, sillä tallit olivat jo aiemmin lukinneet omia kuljettajiaan ensi kaudeksi.

– Moni tiimi odotti keskellä kesää, että meidän valintamme tulee olemaan F2.

F3:ssa vaihtoehtoja oli lopulta kaikkiaan seitsemän. Ferrari listasi Taposen taustaryhmälle muutaman mahdollisen tiimin, ja lopullinen päätösvalta annettiin kuljettajan lähipiirille.

Valinta kallistui MP:n suuntaan useammastakin eri syystä.

– Koimme, että on parempi, että saamme täysin puhtaan lähdön ensi kauteen. Silloin ei ole mitään edellisen vuoden painolastia mukana, että on pakko olla parempi tai muuta. Nyt Tuukalle ei jää mitään asioita tästä vuodesta kalvamaan, vaan hän pystyy lähtemään puhtaalta pöydältä.

Toinen syy oli se, että MP Motorsportilla on ensi vuonna hyvä kuljettajakokoonpano. Taposen rinnalla toisena toisen kauden kuskina nähdään sarjassa kymmenenneksi sijoittunut ranskalainen Alessandro Giusti ja tulokaskuskina italialais-argentiinalainen Mattia Colnaghi.

Kolmas syy liittyy pidemmän tähtäimen tavoitteisiin.

– Richard Verschoor taistelee F2:ssa edelleen mestaruudesta. Hän johti välillä sarjaa, ja MP taisi jossain kohtaa johtaa tiimisarjaa. MP on molemmissa luokissa pystynyt taistelemaan voitoista tänä vuonna.

Sikäli tallin vaihtaminen on helppoa, että tarjolla on toistakymmentä testipäivää ennen kuin ensi kausi saadaan täysillä käyntiin. Loppuvuoden aikana ajetaan ensin kolme kaksipäiväistä testiä. Ensi vuonna ohjelmassa on ennen kauden alkua kolme testipäivää ja ensimmäisen osakilpailun jälkeen vielä toiset kolme.

– Se, että ajaa jossain välissä kaksi vuotta jotain sarjaa, ei ole poikkeus. Tämä antaa Tuukalle sen mahdollisuuden, että kun hän ajaa toisen vuoden, hän on varmasti valmiimpi F2:ssa tekemään tulosta heti ensimmäisenä vuotena. Kun luokka luokalta mennään ylöspäin, sitä odotetaan.

– Jos F2:ssa voittaa mestaruuden neljäntenä vuotena, ovi F1:een on aika lailla kiinni. Siellä (F2:ssa) odotetaan nimenomaan, että kuski tekee säväytyksen heti ensimmäisenä vuotena, viimeistään toisena. Tällä ratkaisulla meillä on siihen parempi mahdollisuus.

Taponen aloittaa 13. lokakuuta varusmiespalveluksen, jotka jatkuu Puolustusvoimien urheilukoulussa maaliskuulle asti.

– Ei näitä päätöksiä sen mukaan tehdä, että nyt kun tulee armeija, ei voida mennä F2:een, mutta nyt meillä ei ole talviaikaan uutta opiskeltavaa. Tuukka pystyy käymään armeijan ja hoitamaan sen kunnialla.