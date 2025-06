Tuukka Taponen vältti melkoisen miinan – tuskastuttava ongelma peittää todellisuuden alleen: "Kaikki tietävät, mikä on tilanne"

Tuukka Taposen, 18, tulokaskausi F3-sarjassa on puolivälissä. Taponen on kauden viiden ensimmäisen kisaviikonlopun jälkeen sarjassa viidentenä – ja tukevasti kiinni ennen kautta asetetussa tavoitteessa – mutta kaikki ei silti ole mennyt aivan nappiin.

Euroopan Formula Regional -sarjassa viime vuonna kolmanneksi sijoittunut Taponen siirtyi täksi kaudeksi F3-sarjan ART Grand Prix -talliin, jossa hän pääsi debytoimaan jo viime kesänä tuurattuaan bulgarialaista Nikola Tsolovia Belgian osakilpailussa.

Viisi ensimmäistä kisaviikonloppua – joissa kaikissa ajetaan kaksi lähtöä: sprinttikisa ja pääkisa – ovat tuottaneet 51 pistettä. Ne oikeuttavat kauden puolivälissä sarjan viidenteen sijaan.

Tulokaskuskeista Taposen edellä ovat vain viime vuonna Euroopan sarjan Regional-mestariksi kruunattu Brasilian Rafael Camara, 20, ja samassa sarjassa kuudenneksi sijoittunut Tanskan Noah Strömsted, 17. Camara johtaa sarjaa 105 pisteellä, Strömstedillä pisteitä on 56. He molemmat ajavat sarjaa hallitsevassa Trident-tallissa.

– Oma tekeminen on ollut tosi hyvää. Varmaan yksi parhaista kausista – ei tuloksellisesti, mutta siinä mielessä, mitä olen pystynyt tekemään sillä, mitä on ollut käytössä. Pitää olla tyytyväinen, Taponen sanoo MTV Urheilulle.

– Ei tilanne huono ole, kun olen viidentenä, mutta voisin ihan hyvin olla nyt kolmen joukossakin.

Jossittelu on sikäli aiheellista, että viime viikonloppuna Espanjassa Taponen jäi teknisten ongelmien vuoksi kokonaan ilman pisteitä.

Lauantain sprinttikisan lämmittelykierroksella ilmeni ongelmia kytkimen asetusten kanssa, ja auton sammumisen estävä järjestelmä meni päälle lähtöruudussa. Taponen jäi valojen sammuessa niille sijoilleen, ja Camara ajoi takaa päälle.

Sunnuntain pääkisassa Taponen otti huiman lähdön ja nousi yhdeksännestä ruudusta neljänneksi jo ensimmäisellä kierroksella. Jo pian tämän jälkeen vaihteisto alkoi jumittaa ja Taponen putosi koko joukon hännille. Hän ajoi maaliin mutta vasta sijalla 19.

– Olihan se aika karmea fiilis, kun tietää, että menetti tosi paljon pisteitä ja olisi ollut mahdollisuus ajaa molempien kisojen palkintokorokesijoituksesta. Siihen oli ihan hyvät mahdollisuudet. Ärsyttää tosi paljon, kun tuollaista tulee ja tietää, että olisi potentiaalia tosi paljon parempaan. Sarjan kannalta olisi ollut tärkeää saada otettua pisteitä tasaiseen tahtiin, mitä olen pystynytkin tänä vuonna tekemään.

Paketti maksimoitu

Taposen kauden kohokohta on toistaiseksi ollut kakkossija Monacon sprinttikisassa.Dutch Photo Agency

Taposen mukaan parasta alkukaudessa on ollut se, miten hän on pystynyt maksimoimaan "käytössään olleen paketin".

– Vaikka oma tekeminen on hyvällä tasolla, niin tulosta ei vain tule, jos jokin toinen asia on pielessä. On niin monta asiaa, jotka pitää olla kunnossa, että pystyy tekemään tulosta.

– Me tiedämme tiimin sisällä, ja myös kaikki minun taustahenkilöni ja yhteistyökumppanini tietävät, mikä on tilanne. Se on tosi tärkeää, että he tietävät sen – ja myös sen, miten olen pystynyt elämään sen kanssa.

Taponen viittaa tällä siihen, että tälle kaudelle suunniteltiin uudet F3-autot ja alkukausi on osoittanut, ettei vuodesta toiseen sarjan kärkitalleihin lukeutunut ART ole nyt onnistunut autonsa kanssa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kymmenen tallin sarjassa ART on viiden kisaviikonlopun jälkeen kuudentena, ja esimerkiksi aika-ajovauhdilla mitattuna se on ollut vasta seitsemänneksi nopein.

Juttu jatkuu taulukon jälkeen.

F3-tallien ns. superajat* viiden ensimmäisen kisaviikonlopun jälkeen:

sija: talli: superaika: 1. Trident 100,113 % 2. Campos Racing 100,480 % 3. Rodin Motorsport 100,576 % 4. MP Motorsport 100,620 % 5. Van Amersfoort Racing 100,702 % 6. Prema Racing 100,736 % 7. ART Grand Prix 100,748 % 8. AIX Racing 100,848 % 9. Hitech TGR 100,856 % 10. DAMS Lucas Oil 100,948 %

* Superaika lasketaan vertaamalla kunkin tallin parhaita aika-ajokierroksia kisaviikonloppujen parhaisiin aika-ajokierroksiin. Mitä lähempänä lukema on tasan sataa prosenttia, sitä paremmin talli on aika-ajoissa suorittanut.

Barcelonan aika-ajoissa ART-kuljettajien vauhti oli kauden toistaiseksi parasta. Taponenkin oli radan puoliväliin asti tekemässä vähintään kakkossijaan, jopa paalupaikkaan, oikeuttavaa aikaa, mutta yhdeksännessä mutkassa sattuneen ajovirheen vuoksi sijoitus oli vasta yhdeksäs.

– Vaikka aika-ajoissa olisi tullut paalu, nämä samat tekniset ongelmat olisivat todennäköisesti tulleet joka tapauksessa, eli ei sillä olisi ollut niin merkitystä.

Isoin ongelma ei Taposen mukaan ole kuitenkaan ollut aika-ajovauhdissa vaan kisavauhdissa, jota piinaa yksi ja sama tuskastuttava ongelma.

– Kisassa rengaskuluma ei ole ollut parasta. Vaikka olen koettanut säästää rengasta ja miettiä pitkää peliä, jostain syystä se ei ole riittänyt. Jotain siihen rengaskulumaan täytyisi keksiä.

– Pisteet jaetaan kuitenkin kisoista, ja jos rengaskuluma on hyvällä tasolla, pystyn ajamaan hyvistä sijoista. Aika-ajoissa on tietysti tärkeää olla siellä vähintään viiden joukossa päälähtöä ajatellen, jos haluaa taistella voitoista.

Taponen sanoo ongelman vaivaavan käytännössä kaikissa olosuhteissa ja kaikilla renkailla. Tilanteen korjaaminen kesken kauden on hyvin vaikeaa.

– Treeneissä ei ajeta yhtään pitkää vetoa. Ajamme vain sen kaksi tai kolme kierrosta. Siinä pitää ottaa vähän riskiä ja kokeilla rohkeasti eri asioita, että sitä saisi paremmaksi. Ei siinä oikein mitään muuta keinoa ole. Tietysti insinöörit tekevät kovasti töitä ja koettavat miettiä sillä omalla kokemuksellaan, mikä voisi mahdollisesti auttaa.

– Kaikilla tiimeillä on oma filosofia siihen, miten auto tehdään. Lopputulos voi olla sama, mutta se voi helpottaa erilaisissa olosuhteissa. Eli vaikka kisavedoissa, kylmillä keleillä tai kuumilla keleillä se voi olla joillakin parempi. Jos joku tiimi tietää muita paremmin, miten sitä pystyy muuttamaan kylmältä lämpimään, niin siinä on iso etu.

Oma vahvuus edellä

ART-tallin uusi F3-auto ei lukeudu sarjan parhaisiin. Kisaolosuhteissa ongelmia aiheuttaa etenkin liiallinen rengaskuluma.Dutch Photo Agency

Rengaskuluman vuoksi Taponen kokee ARTin olevan heti kisojen alusta lähtien askeleen perässä joitain muita talleja. Näistä lähtökohdista Taponen on joutunut hyödyntämään – tai saanut hyödyntää – yhtä suurta vahvuuttaan: henkistä kypsyyttä.

– Olen vain ajanut sillä paketilla, joka on käytössä, ja ottanut sen, mikä on ollut otettavissa järkevällä ajolla ja hyvällä strategisella pelillä. En ole yrittänyt yhtään sen enempää.

– Yleensä pitää kuitenkin miettiä asioita pitkässä juoksussa. Ei kannata miettiä, mikä vain siinä hetkessä olisi parasta, sillä se voi kostautua esimerkiksi kisassa. Pitää aina miettiä isoa kuvaa.

Taposen kohdalla tämä lähestymistapa on erityisen tärkeää siksi, että hän tienaa vuodesta toiseen ajopaikkansa ensisijaisesti ajosuorituksillaan eikä taustaryhmän paksulla lompakolla.

Tulosta tuli erityisesti kauden toisena, kolmantena ja neljäntenä kisaviikonloppuna, joista Taponen keräsi tasaisella suorittamisella sarjan kolmanneksi kovimmat pisteet; vain seitsemän pistettä sarjassa toisena olevaa Tsolovia vähemmän.

– Jos katsoo tilastoja, en ole yhdessäkään kisavedossa menettänyt sijoja – lukuun ottamatta näitä teknisiä ongelmia. Jokaisessa kisassa ja jokaisella ensimmäisellä kierroksella olen vähintään pitänyt oman sijani tai pystynyt nousemaan. Kilvanajo, järkevä peli ja pelisilmä ovat olleet aika hyvällä tasolla.

Erityisesti Taponen onkin loistanut juuri lähdöissä ja heti ensimmäisellä kierroksella, tilanteissa, joissa kilvanajo on monesti kovimmillaan.

– Kyllä se on aika iso osa kisaa, jos pystyy siinä ottamaan sijoja. Silloin on jo lähtökohtaisesti paremmassa asemassa eikä tarvitse niin kovasti puskea muilla kierroksilla.

Mahtitalli, joka romahti

Kolmatta kauttaan Ferrarin akatemiassa ajava Taponen sanoo taustaryhmänsä olevan tyytyväinen hänen suorituksiinsa. Kuvassa Taponen juttelee Ferrarin kuljettaja-akatemiaa johtavan Jock Clearin kanssa Monacossa.Dutch Photo Agency

Taponen kertoi viime kesänä saaneensa täksi kaudeksi F3-sarjasta useammankin sopimustarjouksen. Nyt hän sanoo toisen vaihtoehdon tälle vuodelle olleen mahtitalli Prema, joka on voittanut Kansainvälisen autoliiton kuusi vuotta sitten tekemän sarjauudistuksen jälkeen yhtä vaille kaikki F3-tiimimestaruudet.

Tällä hetkellä italialaistiimi on koko sarjassa viimeisenä, eli Taposen voi sanoa välttäneen melkoisen miinan.

– Prema on alisuorittanut tällä kaudella. Heillä on mennyt tosi heikosti. He ovat olleet suurissa vaikeuksissa ja ovat vieläkin. Aikamoinen romahdus.

Jo pelkästään tähän peilaten Taponen pitää ART-tiimiä hyvänä valintana tälle kaudelle. Toinen syy on siinä, että autourheilussa vertailua tehdään tunnetusti ennen kaikkea oman tallin muihin kuljettajiin ja tässä vertailussa Taponen on ollut ykkönen niin aika-ajovauhdin kuin pisteidenkin puolesta.

– Mulla on ollut hyvät tiimikaverit, ja olen pystynyt heidät lyömään. Se on lähtökohta, joka pitää tehdä.

ART-tallin toiseksi parhaalla kuljettajalla, toista kauttaan F3-sarjassa ajavalla hollantilaisella Laurens van Hoepenilla, 19, on 15 pistettä vähemmän kuin Taposella. Taposen kanssa viime vuodet samoissa sarjoissa kilpailleella, viime kaudella Regional-luokassa yhden pykälän paremmin hopeasijalle yltänyt australialainen James Wharton on puolestaan ollut täysin hukassa: pisteitä on vain kolme eli 48 vähemmän kuin Taposella.

– Pidän tätä ratkaisua ihan hyvänä. Kuitenkin se tavoite, jolla tähän kauteen lähdettiin, oli olla vähintään viiden joukossa ja jos vähän nostaa asetelmia, niin kolmen joukossa. Olen siinä tavoitteessa kiinni.

Sarjan kolmossija on vain 19 pisteen päässä.

– Loppukaudesta sitten muistellaan, mille asioille pystyi tekemään jotain ja mitkä asiat olivat omista käsistä poissa. Varmasti se tulee vaikuttamaan, mutta toivottavasti ei ihan liikaa. F3-sarja on kuitenkin niin lyhyt. Kymmenessä osakilpailussa ei oikein ole varaa ottaa nollaviikonloppuja, ja nyt niitä on tullut valitettavasti jo kaksi. Kumpikaan niistä ei toki ollut omissa käsissä.

Espanjan lisäksi nollatuloksen tuottanut kauden avausviikonloppu Australiassa oli pannukakku koko ART-tiimiltä. Keskikovilla renkailla ilmenneiden pahojen pito-ongelmien vuoksi Taponen kuittasi Melbournesta vain sijat 14 ja 20.

Taponen on tyytyväinen valintaansa ajaa tämä kausi ART-tiimissä. Tallikaveri James Wharton oli kauden alkupuoliskolla pelkkä vastaantulija.Dutch Photo Agency