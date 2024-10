Suomalaiskuskin 200 000 euron satsaus vaarassa tärveltyä täysin yllättäen: "En osannut odottaakaan tällaista"

Nitrocrossin promootio-oikeudet omistava Thrill One tiedotti kauden keskeyttämisestä täysin yllättäen.

Viidestä viikonlopusta ja kaikkiaan kymmenestä osakilpailusta koostuvan kauden oli määrä huipentua maaliskuussa Las Vegasiin. Ennen sitä ohjelmassa olisivat vielä Phoenixissa ja Miamissa ajettava osakilpailut.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Racer-sivusto sai asiaa koskien seuraavanlaisen lausunnon.

– Olemme päättäneet, että (Nitrocross-)brändin pitkän tähtäimen tulevaisuus kaipaa uutta visiota. Sitoumuksemme uraauurtavan ja innovatiivisen moottoriurheilukokemuksen tuottamiseen on yhä horjumaton, ja odotamme jo innolla, että pääsemme pian kertomaan lisää brändistä ja sarjasta.

Hallmanin mukaan edes kuljettajille ei ole tässä vaiheessa jaettu enempää tietoa tilanteesta.

– Joitain huhuja alkoi kuulua Utahin-viikonlopun (5.–6. lokakuuta) yhteydessä, että ilmeisesti tämän taustayhtiön toimitusjohtaja vaihtui ja saattaa joitain muutoksia olla tulossa, mutta ei siinä oikein sen enempää ehtinyt huolestua enkä osannut odottaakaan tällaista.

– Sitten se muuttui jokin aika ennen virallista tietoa, että tällainen tilanne saattaa olla edessä, ja sitten se vasta varmistui, kun asia tuli julki.

Talleja edustava Nitrocross Team Principals Association (NTPA) julkaisi pian alkuperäisen tiedotteen jälkeen oman lausuntonsa, jossa se kertoi olevansa pettynyt ratkaisuun.

– Olemme sitoutuneita löytämään eteenpäin vievän tien, joka kunnioittaa tallien tekemiä merkittäviä satsauksia ja turvaa rallicrossin tulevaisuuden.

"Kaikki haluaisivat jatkaa"

Koska Hallman omistaa osittain oman autonsa, hänkin on osa NTPA:ta. Hän ei kuitenkaan ole varsinaisesti ollut mukana sen toiminnassa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Siihen taitavat kuulua kaikki pääluokan (Group E) ja kakkosluokan (NEXT EVO) tiimit. Kaikki haluaisivat hommaa jatkaa. Jokainen on tehnyt isot investoinnit, ja pääluokan tiimeillä ne ovat vielä moninkertaiset verrattuna meihin. Puhutaan miljoonien satsauksesta autot plus kaikki muu, mitä siinä ympärillä pyörii. Pitäisin ihmeellisenä, jos mitään ratkaisua ei löytyisi.

Group E:ssä ajetaan 1000-hevosvoimaisilla sähköautoilla, NEXT EVOn 2,3-litraisesta turbomoottoritsa taas irtoaa 450, hekellisesti jopa 550 hevosvoimaa.

– Varsinkin pääluokassa tahtotila on tosi kova saada autoille käyttöä, sillä niitä ei tällä hetkellä voi oikeastaan missään muualla käyttää.

– Me kakkosluokan tiimit olemme tässä tietysti mukana, ja haluaisimme saada hommaa jatkettua, mutta varmaankin olemme vähän enemmän sivustaseuraajan roolissa. Meidän autojamme periaatteessa pystyy kyllä käyttämään joissain Euroopan sarjoissa, vaikka totta kai nekin oli tuota varten tehty. Olisi hienoa päästä siellä jatkamaan.

Nitrocrossin kahdessa kärkiluokassa on nähty kahtena ensimmäisenä viikonloppuna suunnilleen saman verran autoja kuin MM-sarjassa tänä vuonna.

– Varmasti odotukset olivat varsinkin pääluokan automäärää koskien isommat. Huhujen mukaan lisää autoja on ollut rakenteilla, mutta siellä oli se noin 10 autoa pääluokassa. Toki sama oli meillä, mutta kun meillä on uusi luokitus, niin niitä ei ole enempää ehtinyt valmistuakaan. Ainakin kaksi autoa on rakenteilla Pohjois-Amerikassa, ja niitä oli tarkoitus tulla lisää.

– Katsojamääristä minulla ei ole tarkkaa tietoa, mutta arviolta se on ollut samaa luokkaa kuin edelliselläkin kaudella.

"Hemmetin harmi homma"

Hallmanin Nitrocross-projekti on vahvasti sinivalkoinen. Hänen edustamansa talli on SET-Loenbro, joka rakentuu suomalaisen SET Promotionin ja yhdysvaltalaisen Loenbro Motorsportsin yhteistyöstä. Tallipäällikkönä toimii Jussi Pinomäki, joka on kotimaisen rallicrossin keskeisimpiä vaikuttajia viimeisten vuosikymmenten ajalta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hallmanin auto on kasattu omin voimin Kuopiossa, ja spotterina toimii oma isä Jarmo, joka ajoi rallicrossia vuosituhannen alussa menestyksekkäästi aina EM-tasolla asti.

– Lisäksi isän veli on päämekaanikkona, ja mukana on myös hänen kaksi kaveriaan. Tämä sama mekaanikkoporukka on kiertänyt mukana vuodesta 2021 lähtien.

Koko Nitrocross-kauden budjetti on Hallmanin kohdalla noin 200 000 euroa, joka on aiempiin vuosiin verrattuna yli kaksinkertainen.

– Eihän se helppo tilanne ole siltäkään kantilta, että kausi jää todennäköisesti ainakin vajaaksi, kävi miten kävi. Tuskin saamme samaa kilpailumäärää ajettua, vaikka kausi jatkuisikin jossain vaiheessa myöhemmin.

Kuinka suuri osa budjetista on jo käytetty tähän projektiin?

– Mitä on laskutettu, niin kyllähän ne on aika lailla käytetty. Kaikkea ei tietenkään ole vielä tehty, mutta kaikki, mitä tähän mennessä on sovittu.

– Hemmetin harmi homma, että tämä kausi nyt ainakin toistaiseksi päättyi tähän. Ei oikein voi muuta kuin odotella ja seurata tilannetta, mutta jotankinhan tässä tehdään. Ei tämä meikäläisen osalta koko uraa lopeta. Jos ei tuo selviä, sitten pitää keksiä muita hommia.

Kovin pitkään ei ole varaa pelkästään odotella. Esimerkiksi MM-sarjassa ensi kausi alkaa poikkeuksellisesti jo tammikuussa Kanadasta.

– Jos ollaan realistisia, en näe hirveän todennäköisenä, että voisin oikein millään konstilla olla siellä mukana. En edes tiedä, ajaako siellä Kanadassa muuta kuin se pääluokka, jonne käytännössä pitäisi olla tietylainen tehdastiimin paikka tai ammattilaispaikka. Omilla rahkeilla sinne ei oikein taloudellisessa mielessä pysty lähtemään.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Toden teolla MM-kausi alkaa huhtikuussa, ja huhtikuusta heinäkuuhun ajetaan kaikkiaan kuusi osakilpailuviikonloppua. Suomalaisittain kauden kohokohta on 13.–15. kesäkuuta Kymiringillä ajettava osakilpailu.

– Vähän olen sitä päässä pähkäillyt, mutta ainakaan mitään konkreettista ei ole sen osalta tehty. Jos Nitrocross jatkuu, siinä tulee olemaan pääpanos totta kai, mutta kaikki vaihtoehdot täytyy tietysti pitää mielessä ja selvittää, mikä on järkevää.

– Jos nyt kuvittelisi, että MM-sarjaan lähtisi jotain kehittämään, pitäisi ensin miettiä, että missä luokassa ylipäätään. RX2e-luokassa ajoin vuonna 2023 ne pari kisaa, jotka voitin, niin onko siellä mitään muuta kuin hävittävää?

Pääluokassa yhden MM-viikonlopun hintahaitari on Hallmanin arvion mukaan 50 000–100 000 euroa.