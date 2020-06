Yksin metsässä harhailevat supikoiran pennut herättävät huolta – riistasuunnittelija jyrähtää vääristä tappotavoista: "Aina pyritään lopettamaan ensin pennut ja vasta sitten aikuiset yksilöt"

Riistakeskus haluaa ottaa kantaa kiivasta keskustelua herättäneeseen metsästäjän päivitykseen supikoiran pentujen tappamisesta. Metsästäjä julkaisi viime lauantaina Facebook-sivuillaan päivityksen, jonka kuvassa näkyi kivellä kaksi tapettua supikoiran pentua. Otsikossa hän kirjoitti: kaksi supia vähemmän. Päivitys kirvoitti ärhäkän someraivon, koska supikoirilla on parhaillaan pesimäaika.



Keskustelua on myös herättänyt luonnosta ilman emoa löytyneet nääntyneet ja kuolleet supikoiran pennut. Kritiikkiä on tullut nimenomaan siitä, että luontoon jää pentuja ilman emoa kärsimään hitaan kuoleman. Riistakeskuksen haitallisista vieraslajeista vastaava riistasuunnittelija Kari Karhula vakuuttaa, että epäeettistä pyyntiä ei hyväksytä metsästäjien parissa.