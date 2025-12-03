Karvainen tunkeutuja jäi verekseltään kiinni Yhdysvaltain Virginian osavaltiossa sijaitsevassa Ashlandissa.
Virginian osavaltiossa sijaitsevassa Ashlandin kaupungissa tapahtui black fridayn eli mustan perjantain aikaan kummia.
Paikallisten eläinsuojeluviranomaisten mukaan alueella sijaitsevasta viinakaupasta saatiin lauantaina aamulla ilmoitus erikoisesta tapauksesta.
"Rikospaikalle" saapunut virkailija havaitsi, että kauppaan oli murtauduttu, ja viinahyllyillä oli riehuttu.
Lattialle hajonneista pulloista oli levinnyt tilaan melkoinen sotku.
Alkoholinhuuruisesta riehumisesta epäilty taho, tässä tapauksessa pesukarhu, tavattiin sittemmin viinakaupan wc-tiloista sammuneena.