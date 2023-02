Tutkimus: Näin huonokin parisuhde voi tehdä hyvää terveydelle

Tutkinnassa yhteiselon vaikutus verensokeriin

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että onnellinen avioliitto on yhteydessä terveyshyötyihin verrattuna siihen, että oltaisiin sinkkuja. Avioelämän tuomiin terveyshyötyihin on yhdistetty pidempi elinikä, vähäisempi sydänkohtausten määrä, vähempi masentuneisuus sekä terveellisempi ruokavalio.