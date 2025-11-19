Tutkijat ovat selvittäneet ensimmäistä kertaa, miten loismuurahainen voi vallata toisen lajin pesän kemialliseen sodankäynnin avulla.
Current Biology -lehdessä julkistettu uusi tutkimus paljastaa, että jotkin muurahaislajit käyttävät kemiallista manipulointia soluttautuakseen toisten lajien pesiin ja saadakseen työläiset tekemään jotain äärimmäistä: tappamaan oman kuningattarensa.
Kemiallinen viestintä, hajut ja tuoksut, ovat muurahaisten maailmassa niin keskeisiä, että ei ole yllättävää, että loinen voi manipuloida työläisiä hyökkäämään omaa kuningatartaan vastaan, tutkijat sanovat.
Tutkijat uskovat, että strategia voi olla yleisempi kuin tähän asti on tiedetty.
Tieto avaa uusia näkökulmia muurahaisten monimutkaiseen sosiaaliseen elämään.
– Joskus luonnon ilmiöt ylittävät sen, mitä kuvittelemme fiktioksi, Takasuka toteaa CNN:n mukaan.