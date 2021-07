Tutkimus: Intiassa jopa kymmenen kertaa raportoitua enemmän koronakuolemia – "Todellinen luku on luultavasti useita miljoonia"

Vajaan 1,4 miljardin asukkaan Intiassa on virallisesti kirjattu noin 415 000 koronakuolemaa. Center for Global Development -laitoksen tutkimuksen mukaan todellinen määrä on todennäköisesti 3,4 ja 4,7 miljoonan välillä, mikä tekisi koronapandemiasta Intian itsenäisyyden ajan pahimman humanitaarisen katastrofin.