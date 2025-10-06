Testit paljastivat lääkkeessä vaarallisen korkean pitoisuuden myrkyllistä dietyleeniglykolia, joka voi aiheuttaa vakavia munuaisvaurioita ja kuoleman.
Intian viranomaiset ovat käynnistäneet rikostutkinnan maassaan sijaitsevaa lääketehdasta vastaan sen jälkeen, kun 14 lapsen epäillään kuolleen nautittuaan saastunutta yskänlääkettä. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.
Kyseinen lääke sisälsi laboratoriotutkimusten mukaan 46,28 prosenttia myrkyllistä dietyleeniglykolia, joka on moninkertaisesti yli sallitun enimmäismäärän, 0,1 prosenttia. Kyseessä on kemikaali, jota käytetään muun muassa pakkasnesteissä ja kosmetiikassa.
Aine voi aiheuttaa oksentelua, vatsakipua ja pahimmillaan akuutin munuaisvaurion, joka voi johtaa kuolemaan.
Samaa ainetta on aiemminkin löydetty saastuneista yskänlääkkeistä, jotka on yhdistetty lapsikuolemiin muun muassa Gambiassa, Kamerunissa ja Uzbekistanissa.
Poliisi on pidättänyt lääkkeen määränneen lääkärin ja nostanut syytteet myös valmistajaa, Sresan Pharmaa, vastaan.
Yhtiötä syytetään kuolemantuottamuksesta, lääkkeiden väärentämisestä sekä valmistus- ja myyntirikkomuksista. Lisäksi terveysministeriön mukaan yhtiön kohdalla on ryhdytty "sääntelytoimiin", joita ei tarkemmin avata.