Intia on selättämässä tuhoisan korona-aallon – nyt nurkan takana vaanii ärhäkkä deltaplus-virusmuunnos

Kammottavan piikin jälkeen tartuntamäärät lähtivät toukokuussa nopeaan laskuun. Heinäkuun ensimmäisellä viikolla uusia tartuntoja on todettu enää reilut 40 000 päivässä ja päivittäisten kuolemien määrä on pudonnut alle tuhanteen.

Jopa 800 miljoonaa tartuntaa

Menon arvioi matemaattisten mallien perusteella, että yli 1,3 miljardin asukkaan Intiassa on todellisuudessa ollut pandemian aikana noin 700–800 miljoonaa koronatartuntaa.

Intian virallinen tartuntalukema on reilut 30 miljoonaa, mutta sillä on Menonin mukaan varsin vähän tekemistä todellisuuden kanssa.

Havaittujen tartuntojen ja todellisten tartuntamäärien välillä on eroa kaikissa maissa, mutta Intiassa se on poikkeuksellisen räikeä.

Testaaminen on ollut etenkin köyhällä maaseudulla vähäistä, ja testauskapasiteetti on kaupungeissakin usein ollut riittämätöntä. Monet intialaiset ovat myös tarkoituksella välttäneet hakeutumista koronatesteihin.

Ruumiita heitetty jokiin

Vääristymää on todennäköisesti myös koronakuolemissa. Intian maaseudulla ihmisiä kuolee normaaleinakin aikana koteihinsa niin, etteivät he koskaan päädy virallisiin tilastoihin.

– Virallisesti Intiassa on todettu hieman yli 400 000 koronakuolemaa, mutta todellinen kuolinluku voi olla nelinkertainen tai jopa suurempi, Menon arvioi.

Intiassa covid-19-tautiin kuolleiden ruumiita on löydetty toisen aallon aikana suuria määriä esimerkiksi Ganges-joesta.

Esimerkiksi hinduille pyhän Allahabadin kaupungin viranomaiset kertoivat kesäkuun lopussa, että Gangesista oli löydetty edellisinä viikkoina noin 150 ruumista, jotka on sittemmin polttohaudattu.

Seuraava aalto olisi lievempi

Vaikka pahin tartunta-aalto on taittunut, koronaviruksen aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen määrä maassa on edelleen suuri. Tunnelin päässä on kuitenkin valoa.