WHO: Intian koronavirusmuunnosta löytynyt ainakin 44 maasta – uskotaan tarttuvan herkemmin

WHO kertoo, että alkujaan Intiassa lokakuussa havaittua B.1.617-muunnosta on löytynyt avoimeen tietokantaan ladatuista näytteistä, joita on tullut 44 maasta. Lisäksi järjestö kertoo saaneensa tietoja virusmuunnoshavainnoista viidestä muusta maasta.

Intian ulkopuolelta Britannia on ilmoittanut eniten Intian virusmuunnoksen aiheuttamia koronatapauksia.

Aiemmin tällä viikolla WHO julisti kyseisen virusmuunnoksen olevan huolta aiheuttava ja muunnos lisättiin listalle, jolla ovat myös Britannian, Brasilian ja Etelä-Afrikan muunnokset. Intian muunnoksen uskotaan tarttuvan alkuperäistä virusmuotoa herkemmin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

B.1.617-muunnoksen uskotaan olevan yksi tekijä, joka on aiheuttanut Intian koronavirustilanteen katastrofaalisen pahentumisen viimeisten kahden kuukauden aikana. Toinen syy ovat suuret poliittiset ja uskonnolliset joukkotapahtumat, joita maassa on pidetty.

Uusi huippuluku kuolemissa

Intiassa on kuollut koronavirukseen liittyen nyt yli 250 000 ihmistä. Rajapyykki ylittyi virallisissa lukemissa keskiviikkona, ja kokonaisluku on nyt reilut 254 000. Kuolemantapauksia tosin uskotaan todellisuudessa olevan selvästi enemmän.

Edellisen vuorokauden aikana Intiassa raportoitiin yli 4 200 kuolemantapausta, mikä on ennätyslukema. Uusia tartuntoja kirjattiin vajaat 350 000, ja tartuntoja on nyt yhteensä todettu yli 23,3 miljoonaa.

Intian kriisiytynyt pandemiatilanne on viime päivinä helpottanut hieman suurissa kaupungeissa, mutta virus leviää nyt erityisen nopeasti maaseudulla. Ruumiita on löydetty muun muassa Gangesjoesta, jonne on asennettu verkko ottamaan ruumiit kiinni.

Intia on eri maiden välisessä vertailussa koronaan liittyvien kuolemantapausten määrässä kolmantena Yhdysvaltain ja Brasilian jälkeen. Tartuntojen määrässä Intian edellä on vain Yhdysvallat.

Todellisuudessa Intiassa on kuitenkin saattanut jo kuolla koronaan liittyen enemmän ihmisiä kuin Yhdysvalloissa, sillä viralliset kuolinluvut ovat asiantuntijoiden mukaan reilusti alakanttiin. Testaaminen Intiassa on edelleen rajallista, ja maan terveydenhoitojärjestelmä on hyvin hauras, joten moni kuolee covid-19-tautiin ennen kuin ehtii koskaan päätyä virallisiin tilastoihin.

– Jopa kolmin- tai nelinkertainen luku olisi alakanttiin, sanoi terveyspolitiikan tutkija Anant Bhan uutistoimisto AFP:lle.