Intian koronaluvut päivä päivältä karmeampia – asiantuntijoiden mukaan ilmoitettu kolme miljoonaa tartuntaa on pahasti alakanttiin: Maailmalla 17 päivässä 100 000 koronakuolemaa

Kevään rajoitukset kaukainen ajatus

Koronakuolemien määrä kasvaa entisestään

Koronaviruspandemian kuolonuhrien määrä jatkaa kasvamistaan. Baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston ja uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan koronavirukseen liitettyjä kuolemia on todettu maailmanlaajuisesti yli 800 000. Kuolemista suurin osa on kirjattu Amerikan mantereelta.

Määrällisesti eniten kuolemia on todettu Yhdysvalloissa, yli 176 000. Toiseksi eniten kuolemia on todettu Brasiliassa, jossa kuolemia on yli 114 000. Kolmanneksi eniten kuolemia, yli 60 000, on laskettu Meksikossa.