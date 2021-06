Intiassa koronaan kuolleita todennäköisesti moninkertaisesti arvioituun nähden

Intiassa koronatartuntojen ja kuolemien määrä on ollut laskussa viime aikoina. Viimeisen viikon aikana on keskimäärin todettu 74 000 päivittäistä tapausta.

Pandemian pahimman aallon rauhoituttua on alkanut käydä entistäkin selvemmäksi, etteivät Intian viralliset koronaluvut todennäköisesti pidä paikkaansa.

Yleisesti esitetty arvio on ollut, että Intiassa on ollut 5–7 kertaa enemmän koronasta johtuvia kuolemantapauksia kuin mitä on tilastoitu. Luku perustuu niin sanottuihin ylimääräisiin kuolemantapauksiin pandemian aikana.