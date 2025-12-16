– Kun koneet siellä möyrii, niistä ei enää mitään jäljellä ole.

– Silloin kun mekin ollaan aloitettu, viljellyt kuuset tulivat pääosin Tanskasta ja ulkomailta ja muutamia viljelijöitä oli, jotka Suomessa kuusta viljeli, Nuotio kertoi Huomenta Suomessa.

Joulukuusitrenditkin vaihtuvat

Siinä missä jossain vaiheessa kuusen piti olla Disney-henkinen pullukka, suomalaiset haluavat kotiinsa nyt kapean kuusen.

– Sen on oltava kapea, kun on paljon huonekalua ja pienet tilat. Tämä on helppo viedä ja helppo tuoda, Nuotio perustelee.

– Jokainen puu on yksilö, ja ne ovat vähän kuin lapsia. Me voidaan ohjata niitä, mutta me ei voida ihan päättää sitten, mitä niistä isona sitten tulee, Nuotio pohtii.