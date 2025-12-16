Koristeltu kuusi kuuluu monen joulukotiin, mutta vieläkö aidot kuuset menevät kaupaksi? Entä millainen on nyt trendikkäin kuusipuu?
Kuusikauppiaat ilmestyvät maisemiin joulun lähestyessä ja tuovat mukanaan tuoksun, joka saa monen mielen joulutunnelmiin.
Johannes Nuotio myy kuusia nettikaupassaan koko maassa. Noin 25 vuotta kuusikauppaa tehneen Nuotion puut tulevat pääosin Satakunnassa sijaitsevilta kuusiviljelmiltä.
Se onkin yksi muutos, joka kotimaisessa kuusibisneksessä on vuosien saatossa tapahtunut.
Nuotion mukaan nykyään myydyt kuuset ovat paitsi käytännössä sataprosenttisesti viljeltyjä, niitä viljellään myös kotimaassa.
– Silloin kun mekin ollaan aloitettu, viljellyt kuuset tulivat pääosin Tanskasta ja ulkomailta ja muutamia viljelijöitä oli, jotka Suomessa kuusta viljeli, Nuotio kertoi Huomenta Suomessa.
Ennen myytiin latvakuusia, joita saatiin hakkuualueilta. Nykyään niitä on Nuotion mukaan vaikea saada, koska metsätyöt tehdään koneilla.
– Kun koneet siellä möyrii, niistä ei enää mitään jäljellä ole.