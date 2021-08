Tutkimus: AstraZenecan koronarokotteen aiheuttamassa veritulpassa korkea kuolleisuus – myös nuoret ja terveet vaarassa

Tutkimus julkaistiin The New England Journal of Medicine -nimisessä vertaisarvioidussa lääketieteellisessä lehdessä.

Tutkimuksen mukaan veritulppa voi ilmetä myös nuorilla ja terveillä rokotetuilla, kertoo muun muassa

Alle 50-vuotiaista veritulppa ilmenee yhdellä rokotetulla jokaista 50 000 rokotettua kohden, kertoo tutkimus.

Tutkijat havaitsivat tällaisen jälkivaikutuksen 220:lla AstraZenecan rokotteen saaneella aikavälillä 22.3.–6.6.2021. Heistä peräti 23 prosenttia kuoli. Potilaat olivat 18–79-vuotiaita, ja heidän keski-ikänsä oli 48 vuotta.

– On tärkeää painottaa, että tällainen reaktio AstraZenecan rokotteeseen on hyvin harvinainen, sanoo Sue Pavord Oxfordin yliopistollisesta sairaalasta The Guardianille.

Niille, joilla veritulppa ilmenee, seuraukset voivat kuitenkin olla erittäin vakavat. Pavordin mukaan oireyhtymä vaikuttaa usein nuoriin, muuten terveisiin rokotettuihin. Oireyhtymän kuolleisuus on korkea.

– Se on erityisen vaarallinen silloin, kun potilaalla on matala verihiutalemäärä ja aivoverenvuotoa.

Tutkimuksessa 50 prosentilla veritulpan saaneista ei ollut aiempia sairauksia tai muita riskitekijöitä, jotka myötävaikuttaisivat veritulpan syntyyn.

85 prosenttia tapauksista ilmeni alle 60-vuotiailla. Tutkijoiden mukaan tulos ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei AstraZenecan rokotetta tulisi antaa alle 60-vuotiaille.

– Jos koronan ilmaantuvuus on suuri, useammat ihmiset saavat todennäköisemmin tartunnan ja joutuvat sairaalahoitoon (kuin rokotteen ottaessa). Ja jos he ovat yli 60-vuotiaita, he todennäköisemmin kuolevat. Kun koronan ilmaantuvuus on alhaisempi, ikäraja on järkevä pitää, Pavord kertoi.