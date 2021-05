Tutkimus selvitti: Kahden eri koronarokotteen yhdistelmästä tulee enemmän haittavaikutuksia – tulos yllätti tutkijat

Haittavaikutukset olivat jo ennestään rokotuksissa tunnettuja oireita, kuten kuumetta, pääkipua, vilunväristyksiä ja väsymystä. Hyvä uutinen kuitenkin on, että haittavaikutukset olivat lyhytkestoisia.

Enemmän oireita 2. annoksen jälkeen

Yllättävä tutkimustulos

Lastentautiopin ja immunologian varaprofessori ja tutkimuksen johtaja Matthew Snape Oxfordin yliopistosta sanoi mediatilaisuudessa, että havainto on kiinnostava.

Snapen mukaan tutkimustulos on syytä ottaa huomioon, kun rokotuksia suunnitellaan.

Edessä Suomessakin

Eri rokotteiden yhdistely on ajankohtaista Suomessakin, sillä THL:n linjauksen mukaisesti alle 65-vuotiaille ei anneta Astra Zenecan koronavirusrokotetta harvinaisen verihyytymäriskin takia.

Maassa on kuitenkin paljon esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvia alle 65-vuotiaita, jotka ovat jo saaneet yhden annoksen Astra Zenecaa ja heidät on tarkoitus rokottaa myöhemmin toisella koronavirusrokotteella.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek muistuttaa, että vaikka kahden eri rokotteen yhdistelmästä saattaa tulla enemmän lieviä haittavaikutuksia, se on parempi vaihtoehto.

– Me haluamme välttää hyvin vakavia hyytymishäiriöitä, joita Astra Zenecan jälkeen on raportoitu, noin yhdellä per 100 000. Yhdistelmän käytöstä voi tulla kuumetta, mutta näin vältytään vakavilta hyytymishaitoilta. Se painaa vaakakupissa.