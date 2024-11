Epäasialliset kysymykset varjostavat rekrytointeja – naiset kertovat syrjinnästä työhaastatteluissa

Tampereen yliopisto on kysynyt syrjintäkokemuksista rekrytoinnissa. Vastauksissaan työnhakijat kertovat asiattomista kysymyksistä, jotka koskevat raskautta, lasten hankkimista ja hoivavastuita.

Syrjintä usein harkittua

Työsyrjintä on edelleen yleinen ongelma. 2020-luvulla yhteydenotot työsyrjinnästä viranomaisille ovat lisääntyneet. Esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettu sai viime vuonna 372 yhteydenottoa työsyrjinnästä, mikä oli 43 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tutkijoiden mukaan viranomaisille tehdyt ilmoitukset ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu.

Asiattomien kysymysten taustalla voi nähdä oletuksia siitä, että naiset ovat päävastuussa lastenhoidosta ja että perhe häiritsee työelämää.



– Sanottiin, että saat määräaikaisen työn yliopiston hallinnossa, jos et hanki sen aikana lapsia, kirjoittaa tapahtumahetkellä 25–34-vuotias nainen.



Toinen vastaaja kertoo, että häneltä oli kysytty lasten tekemisestä ainakin kahdessa haastattelussa. Toisessa vielä perättiin erikseen, että eihän hän ole raskaana.



Työnhakijoiden reaktio epäasiallisiin kysymyksiin on usein hämmennys ja epäusko. Esimerkiksi yli 40-vuotias projektitutkijaksi hakenut nainen typertyi kuullessaan, että äitiyslomalle jäämistä ei katsottaisi hyvällä. Hän osasi vain vastata olevansa jo sen verran iäkäs, ettei sitä riskiä ole.



Erään kirjoittajan mukaan mieskandidaatilta tuskin olisi kysytty "kuinka pystyt kolmen pienen lapsen isänä tekemään muutaman illan kuussa töitä". Naisen vastaus oli, että myös lasten isä on täysin kyvykäs hoitamaan lapsia. Hän ei saanut työtä, vaan siihen valittiin mies.



Tutkijoiden mukaan syrjintä voi olla myös rakenteellista, eli syrjivien käytäntöjen hiljaista hyväksyntää. Tämä heijastui tilanteissa, joissa haastattelijoita oli useita. Näin kävi koulutusalan töitä hakeneelle naiselle, jolta koulutoimenjohtaja tivasi lasten hankkimisesta. Paikalla olleet rehtori ja koulujaoston jäsenet eivät puuttuneet asiaan.