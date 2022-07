Tutkimuksessa selvisi paras seksiasento, jossa nainen saa orgasmin

Cis

Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cis-sukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys ‘tällä puolen’ ja ‘toisella puolen’. Cis-mies on syntymässä määritelty pojaksi. Cis-nainen on syntymässä määritelty tytöksi.

Lähde: Seta