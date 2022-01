Aikuisviihdetähdet paljastavat seksiasennot, joita pitävät aliarvostettuina – "Voi olla todella eroottista"

Aliarvostetuimmat asennot

Lähetyssaarnaaja

Jade Kush on samaa mieltä. Hänen mukaansa lähetyssaarnaajaa nähdään paljon valtamediassa, koska se on helppo sensuroida.

– Se usein jätetään huomiotta, koska se on niin perusasento kuin vain voi olla, arvelee Joshua Lewis.

Jane muistuttaa, että kyseessä on kuitenkin hyvin intiimi asento. Marica Hase huomauttaakin, että seksin aikana on hyvin tärkeää nähdä kumppaninsa.

– Siitä ei ehkä pidetä, koska se on hyvin intiimi, joten jos on jonkun kanssa, joka ei ole niin läheinen, se voi tuntua... väärältä. Siinä on järkeä. Mutta jos sille antaa mahdollisuuden oikean ihmisen kanssa, noh, kuka ei haluaisi hukkua rakastajansa silmiin? Kush pohtii.