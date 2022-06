Tutkimuksen mukaan rakkaus ensisilmäyksellä ei ole silkka myytti – tässä syy

Fysiologinen synkronia vahvistaa sosiaalisia siteitä

On mahdollista, että viehättäväksi koetun henkilön seurassa ihminen alkaa tiedostamattaan mukailla tämän käytöstä, ja elimistön käsitellessä uutta tietoa elintoiminnotkin muuttuvat. Tällaista fysiologista synkroniaa on havaittu äitien ja vauvojen välillä, mikä vihjaa, että ilmiöllä on yleisesti ottaen sosiaalisia siteitä vahvistava vaikutus.