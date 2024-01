Australialainen pussieläinuros ei elä vuotta vanhemmaksi – kirjaimellisesti parittelee itsensä hengiltä: "Ohjelmoitu kuolemaan"

Australian sademetsissä asuva pieni pussieläin on päättänyt, että nukkumaan ehtii kuolleenakin, jos vaakakupissa on jälkeläisten alullepano, kirjoittaa CNN .

Kolme viikkoa aikaa lisääntyä

– Niillä [mustapussikärpillä] on superouto lisääntymisjärjestelmä, joka on melko yleinen kärpäsillä ja joillain kaloilla, jossa uros elää vain vuoden, sillä on vain yksi mahdollisuus taata lisääntymisen onnistuminen, ja sitten se kuolee, Melbournessa sijaitsevan La Troben yliopiston eläintieteilijä John Lesku selittää The New York Timesille.