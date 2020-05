"Se ei ole mikään kaunis kuolema – kun oireet alkavat, mitään ei ole tehtävissä" – virustutkija kertoo, miksi lepakko on viimeinen eläin, johon ihmisen kannattaa koskea

– Ne liikkuvat siipien avulla muihin nisäkkäisiin verrattuna aivan eri tavalla maailmassa. Ne on vielä kaiken lisäksi pitkäikäisiä. Saattavat elää jopa 30-vuotiaaksi. Niillä on pitkä aika elämänsä varrella kierrellä ympäriinsä maailmassa, Jalasvuori kertoo.

Lepakko tunnetaan myös rabieksen levittäjänä

– Rabiesta löytyy lepakoista ja sitä päätyy sitä kautta helposti myös luonnon muihin eläimiin sekä mahdollisesti kotieläimiin. Se etenee hermosolusta toiseen ja alkaa lisääntyä muissakin soluissa, kuten sylkirauhasissa. Ongelma on se, että oireet voivat tulla kuukausien viiveellä ja ihminen ei välttämättä edes tiedä saaneensa tartuntaa ennen kuin on liian myöhäistä.

"Niistä pitää pitää näpit erossa"

Suomessa edellinen vesikauhutapaus on todettu vuonna 1934. WHO on luokitellut Suomen rabieksesta vapaaksi maaksi vuonna 1991 mutta myös kotimaassa elävistä lepakoista on löydetty vuosien saatossa rabies-sukuisia viruksia. Euroopan ulkopuolella sitä esiintyy myös kulkukoirissa ja -kissoissa.