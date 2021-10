Tutkijat ymmällään: Suomalaismiesten siemennesteen laatu heikkeni jyrkästi 2000-luvun vaihteessa

Suomalaismiesten siemennesteen laatu alkoi heikentyä 1990-luvun lopulla, ja se heikkeni tasaisesti vuoteen 2011 asti. Uusimpien, vielä analysoitavana olevien tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, että lasku on nyt pysähtynyt, ja suomalaismiesten siemennesteen laatu on samalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten, kertoo Turun yliopiston fysiologian professori Jorma Toppari.

Keskimääräinen siittiötiheys oli vielä vuosina 1996–1998 noin 80 miljoonaa siittiötä yhtä siemennesteen millilitraa kohden. Nyt luku on noin 50 miljoonaa siittiötä millilitrassa.

– Kun miehen siittiötiheys laskee alle 50 miljoonaan per millilitra, raskauden alkuun saaminen alkaa pidentyä. Näiden miesten osuus on lisääntynyt Suomessa huomattavasti tällä vuosituhannella. Yli puolella nuorista miehistä siittiötiheys jää alle 55 miljoonan, Toppari sanoo.

Mitä pienemmäksi siittiötiheys laskee, sitä vaikeampaa raskauden alkuun saaminen on. Jos lisäksi myös naisen hedelmällisyys on heikentynyt, on raskaaksi tuleminen hyvin hankalaa.