Tutkijat toivat nykypäivään 4500 vuotta sitten eläneen koiran: Ei liene vaikea arvata, mitä tuli tulokseksi

Historic Environment Scotlandin (HES) toimeksiantamassa tehtävässä käytettiin Orkneystä löydetyn neoliittisen ajan koiran pääkalloa. Pääkallo oli löytynyt 5000 vuotta vanhasta hautauspaikasta, josta on löydetty myös ihmisten luita.

Koiran pääkallosta luotiin jäljennös 3D-printtauksella. Tämän jälkeen taiteilijat pääsivät lisäämään paakalloon lihakset, ihon ja karvoituksen. Yleensä vastaavaa menetelmää on käytetty ihmiskasvojen mallintamiseen.

Livescience-sivustolla kerrotaan, että nykyään lemmikkikoirilla on yleensä susia ulkonevampi otsa. Niillä on myös lyhyempi kuono, minkä takia hampaat sijaitsevat suussa tiheämmin. Nykyisillä koirilla on yleensä myös pienemmät aivot, lyhyempi häntä ja kevyempi karvoitus kuin villeillä susilla.