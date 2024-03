Legendaarista Kermit-sammakkoa kunnioitetaan ötökkäsilmäisellä fossiililöydöllä

Tutkijat löysivät sammakon kallon fossiilin vastikään yhdysvaltalaisen Smithsonian National Museum of Natural History -museon kokoelmasta.

He nimesivät sen Kermitops gratusiksi, koska se muistuttaa ikonista Muppetia, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC .

Muinainen sammakko poikkeaa esi-isistään

He arvelevat sen olevan aivan uusi laji sen ainutlaatuisten piirteiden takia.

Esimerkiksi eläimen silmien takana oleva kallon alue on paljon lyhyempi kuin sen pitkänomainen, kaareva kuono.

– Meillä pisti silmään se, että fossiili näytti ötökkösilmäiseltä. Lisäksi fossiili oli murskaantunut vähän konservoinnin aikana ja sillä näytti siksi olevan naamallaan vino hymy, George Washingtonin yliopiston tohtorikoulutettava ja tutkimuksen pääkirjoittaja Calvin So toteaa BBC:n haastattelussa.

Fossiili odotti tukijoita vuosikymmeniä

Tieteilijöiden mukaan Kermitops gratuksen kaltaisten uusien lajien löytäminen on hyvin tärkeää sammakkoeläinten sukupuun varhaishaarojen tutkimiseksi.

Kermitkään ei ole eilisen teeren sammakko

Maailman kuuluisin sammakko Kermit the Frog teki ensiesiintymisensä tv:n Muppet Show'ssa vuonna 1955.

Kermit on yksi harvoista fiktiivisistä hahmoista, joka on saanut oman tähden Hollywoodin Walk of Famelle.