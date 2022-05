Tutkija: Venäjällä on Ukrainassa edessään kolme vaihtoehtoa – "Aika paljon huonoja optioita"

– Jos on tullut Venäjän ylimmälle johdolle yllätyksenä, että tämä hyökkäys ei onnistu, se ei ole tullut yllätyksenä läheskään kaikille asiantuntijoille varsinkaan Venäjän ulkopuolella, Patomäki sanoo.

Venäjän yritys vallata Ukrainan pääkaupunki Kiova ja kaataa maan hallinto eivät tunnetusti ole onnistuneet. Nyt sota on jatkunut kolme kuukautta, eikä meneillään ole aktiivisia rauhanneuvotteluita.

Voisiko Venäjä hyväksyä tappion?

On mahdollista, että Ukraina pystyisi kääntämään sodan kulkua itselleen edulliseksi, pohtii Patomäki.

– Venäjän kannalta on tällöin edessä aika paljon huonoja optioita. Yksi on, että Venäjä hyväksyisi tappion. Mutta on hyvin vaikea nähdä, että näin kävisi ilman, että Venäjällä kriittiset äänet sodasta vahvistuisivat ja että presidentti Vladimir Putinin asema vaarantuisi.