Haluaako Venäjä iskeä Kiovaan vai pitkän kriisin? – Tämän takia Kreml tuskin vaatii Itä-Ukrainaa itselleen, sanoo asiantuntija MTV:lle

Venäjä on kasannut Ukrainan rajoille noin 100 000 sotilaan joukon, Yhdysvaltojen tiedustelu on julkisesti arvioinut. Ukrainan voidaankin katsoa olevan venäläisjoukkojen piirittämä kolmesta eri suunnasta, sillä Venäjän raskasta kalustoa on runsaasti myös Valko-Venäjän alueella, CNN kirjoittaa.