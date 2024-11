Tutkija: Tämä on lännen merkittävin saavutus Ukrainan tuhatpäiväisen sodan aikana

Vaikka länsi on saanut paljon kritiikkiä Ukrainan liian verkkaisesta ja vähäisestä tukemisesta sodan aikana, yhdessä asiassa se on Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan onnistunut kiistatta.

– Lännen merkittävin saavutus kaikista puutteistaan huolimatta on se, että kiristysdiplomatian keskeisin keino eli ydinsodalla uhkailu ja ydinaseiden läsnäolosta muistuttaminen, mikä Venäjän työkalupakissa on ollut, on nyt aika lailla menetetty, Lassila sanoo.