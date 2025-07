Heidi Hautala Ukrainan ja Venäjän sovunhieronnasta: "Jälleen joku näytelmä – kuka uskoo Trumpin uhkailuun?"

Ukrainan ja Venäjän edustajien on jälleen määrä neuvotella rauhasta keskiviikkona Turkin Istanbulissa. Maat ovat käyneet tänä vuonna kaksi neuvottelukierrosta, mutta sopimusta rauhan edistämiseksi Ukrainassa ei ole syntynyt.

Painetta sovun löytymiseksi on lisännyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka äskettäin asetti Venäjälle 50 päivän takarajan, jonka aikana sovun pitäisi syntyä. Jos näin ei tapahdu, uhkaa Trump asettaa sadan prosentin tuontitullit Venäjän kauppakumppaneille.

MTV:n Huomenta Suomessa vieraillut vihreiden pitkäaikainen europarlamentaarikko Heidi Hautala suhtautuu erittäin epäilevästi siihen, että 50 päivän määräajalla olisi mitään vaikutusta Putinin hallintoon. Venäjän tavoitteena on nitistää Ukraina paitsi valtiona, myös kulttuurina.

– Putin on ilmoittanut hyvin suoraan, että he neuvottelevat vain omilla ehdoillaan, johon kuuluvat vallattujen alueiden tunnustaminen osaksi Venäjää sekä Ukrainan aseistuksen hillitseminen ja luopuminen Nato-jäsenyyden tavoittelusta. Tässä on jälleen joku näytelmä meneillään.

Hautala muistuttaa, että 50 päivää on suhteellisen pitkä aika, jonka Venäjä käyttää vakiinnuttamaan asemansa vallatuilla alueilla. Se, toteuttaako Trump lopulta jättitullinsa, jää nähtäväksi. Positiivisena asiana Hautala näkee sen, että EU:ssa on tajuttu Trumpin ailahtelevuus kumppanina.

– EU on ryhdistäytynyt, mikä näkyy esimerkiksi tuoreimman pakotepaketin hyväksymisenä. Jos Trump toteuttaisi tullit, olisi sillä vaikutusta. Mutta kuka uskoo siihen? Suurta muutosta ei ole tapahtunut, Hautala toteaa.