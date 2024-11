Ukrainan sota kestänyt jo 1000 päivää – tältä näyttivät sodan ensimmäiset päivät

Ukrainan tilanne näyttää heikolta

Sodan suuri kuva on ollut Ukrainan Kurskin yllätysiskusta huolimatta yksiselitteinen läpi koko vuoden. Ukraina ei ole löytänyt keinoja pysäyttää Kremlin sotilaiden hidasta, mutta tasaista etenemistä Itä-Ukrainan Donetskin alueella. Päinvastoin Venäjä on pystynyt kiihdyttämään etenemistään vuoden kuluessa.

Länsiarvioissa on taas alkanut korostua Ukrainan krooninen miespula, jota puheet armeijan kasvattamisesta ja liikekannallepanon laajentaminen eivät ole ratkaisseet. Myös joukkojen käyttämistä Kurskin hyökkäykseen on kritisoitu.

Erityisen nopeaa Venäjän eteneminen on ollut elo-lokakuussa. Noiden etenemisten seurauksena Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset totesivat New York Timesille, ettei sota ole enää pattitilanteessa, vaan Venäjä on selkeästi etenevä osapuoli.

Rintamalinjan verrattain rivakka liikkuminen syksyn aikana on seurausta venäläisjoukkojen tekemästä "sarjasta onnistuneita panssari- ja jalkaväkihyökkäyksiä", kirjoitti yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) aiemmin marraskuussa.