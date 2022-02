Kommentti: Vierastaistelijat, EU:n asetoimitukset, ydinaseuhkaus – Totuttu maailmanjärjestys romahtaa nyt silmiemme edessä

Länsi on joutunut perumaan omat vanhat linjauksensa yksi kerrallaan, kun Ukrainan kaamea tilanne on pakottanut arvioimaan vanhat ehdottomat säännöt uusiksi. Siitä tuorein esimerkki on Britannian ulkoministeri Liz Trussin lausunto, jonka mukaan Britannia tukee tähän halukkaiden brittien lähtemistä vierastaistelijaksi Ukrainaan. Hän ei tosin täsmentänyt mitä tämä periaatteellinen ”tuki” käytännössä tarkoittaa.

Onko Venäjä ajanut itsensä nurkkaan?

Ydinaseilla pelottelu on jo todella järeää kieltä jopa tässä tilanteessa. Puhe ydinaseista on aiempaa pelottavampaa, koska Venäjä käy aktiivista hyökkäysotaa Ukrainassa, emmekä tiedä miten pitkälle se on lopulta valmis menemään. Venäjä on saattanut ajaa itsensä nurkkaan, ja nurkkaan ahdistettu autoritaarinen johtaja on entistäkin arvaamattomampi.