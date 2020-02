Onko Soldiers of Odin turvallisuusuhka suomalaisille? Äärioikeistotutkijan mukaan terrorismiin suhtauduttava vakavasti: "Yksittäiset toimijat saattavat inspiroitua"

Välillä näytti, että Soldiers of Odin -järjestön toiminta olisi hiipumassa, mutta millainen järjestön tilanne on tänä päivänä? Katso Jyväskylän yliopiston äärioikeistotutkija Tommi Kotosen haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta!

Saksalaisehti Die Weltin mukaan ryhmällä on ollut yhteyksiä Soldiers of Odin -järjestöön, joka on perustettu Suomessa vuonna 2015. Järjestöllä on ollut vuosien mittaan erinäköistä ja -tasoista toimintaa myös Saksassa ja Pohjoismaissa.