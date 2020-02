Merkel: Rasismin ja vihan myrkky johtanut jo liian moneen rikokseen

Angela Merkel kutsui rasismia ja vihaa myrkyiksi, jotka ovat syypäitä jo liian moneen rikokseen yhteiskunnassa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on esittänyt surunvalittelunsa uhrien läheisille.

Saksassa kahdessa vesipiippukahvilassa tapahtunut ampuminen on siirtynyt terrorismiin erikoistuneiden syyttäjien tutkittavaksi. Syyttäjien edustajien mukaan teossa on viitteitä muukalaisvastaisuudesta. Ampumisissa on kuollut ainakin yhdeksän ihmistä.