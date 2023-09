Supon erikoistutkija Lahden terrorismivyyhdistä: "Äärioikeiston piirissä on korostunut pyrkimys hankkia aseita ja räjähteitä"

Supon erikoistutkija Anna Santaholma kertoo, että Lahden tapauksen kaltaisessa, äärioikeistolaisessa akselerationismia kannattavassa ideologiassa on kyse melko marginaalisesta ilmiöstä myös äärioikeiston osalta.

– Tällä hetkellä tietoomme tulee jatkuvasti uusia äärioikeistolaisia kohdehenkilöitä, mutta edelleen valtaosa terrorismitorjunnan kohdehenkilöistä on radikaali-islamistisen terrorismin kannatajia.

Akselerationistisessa maailmankuvassa on Santaholman mukaan tavoitteena demokraatisen yhteiskuntajärjestyksen horjuttaminen.

– He kokevat että valkoinen rotu on jollain tavalla uhattuna muualta tulevien toimesta. Heillä on myös pyrkimys näitä terroritekoja käyttäen käynnistää rotusota.