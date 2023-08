Tutkija: Islamistit käyttävät Koraanin polttamisia hyväkseen mustamaalatakseen Ruotsia ja lakaistakseen omia ongelmia maton alle

Islamistien viljelemiä valheita Ruotsista on levittänyt myös Venäjä arabiankielisillä mediakanavillaan, Pakkala sanoo.

– Näitä kanavia on tosi paljon, ja osa on solminut yhteistyösopimuksia arabimaiden yleisradioiden kanssa.

Islamistien retoriikka valtavirtaan

Irak oli syksyn 2021 parlamenttivaalien jälkeen vuoden ilman hallitusta. Viime vuonna maassa koettiin levottomuuksia, jotka kytkeytyivät populistiseen shiialaiseen uskonoppineeseen Muqtada al-Sadriin . Juuri al-Sadrin on kerrottu kehottaneen ihmisiä osoittamaan mieltään Ruotsia vastaan.

Iranissa Ruotsi on Pakkalan mukaan rinnastettu perinteisiin perivihollisiin, eli Yhdysvaltoihin ja Israeliin.

– Tavallinen rivimuslimi uskoo helposti, että Ruotsin hallitus sallii tai jopa edistää Koraanin polttamista kiusatakseen vihaamiaan muslimeja. Tämä on islamistien retoriikkaa, josta on tullut muslimien valtavirran ajattelua. Tällä tavalla ajattelevia muslimeja on helppoa käyttää hyväksi sisä- ja ulkopoliittisiin tarkoitusperiin, Pakkala sanoo.