Jihadistitutkija: Ruotsissa 2 000 radikaali-islamistia – ”Yksinäiset sudet” suurin uhka

Ruotsin turvallisuuspoliisin mukaan Ruotsissa on konkreettinen terrori-iskun uhka.

Jönköpingin yliopiston konfliktitutkija Marco Nilsson tutkii jihadismia ja on haastatellut lukuisia ruotsalaisia jihadisteja sekä heidän tukijoitaan.

Jihadististen ryhmittymien tavoite on tiivistäen luoda islamilainen valtio, jossa hallitsee islamilainen laki eli sharia.

– Nämä yksinäiset sudet saattavat radikalisoitua Ruotsin vastaisen propagandan takia, eikä Säpo tosiaan tiedä keitä nämä ovat, missä he ovat ja mihinkä he pystyvät, Nilsson arvioi.

Joissakin arabiankielisissä maissa on liikkunut muun muassa sellaisia propagandaväitteitä, että Ruotsissa viranomaiset sieppaavat muslimilapsia.

– Ruotsissa on paljon ihmisiä, jotka seuraavat arabiankielistä somea. Eli siellä on kyllä maaperää, ihmisiä jotka vastaanottavat näitä viestejä aika paljon. Ja siellä on myös ihmisiä, jotka tuottavat näitä viestejä: Radikaaleja islamisteja ja ihan tavallisia ihmisiä, Nilsson toteaa.