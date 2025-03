Ministeri Rantanen yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotosta: Kiintiövalintoja ei ole tehty uskonnon perusteella

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoo edelleen, ettei pakolaiskiintiön valintoja ole tehty uskonnon perusteella.

Mari Rantanen kommentoi asiaa lyhyesti medialle eduskunnassa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on katsonut kannanotossaan, että Rantasen johdolla tehdyssä pakolaiskiintiön valmistelussa on ollut syrjintää ja että ministeriön poliittinen johto on pyrkinyt suosimaan kristittyjä pakolaisia muslimimaista tulevien kustannuksella.

Rantanen sanoi, että oikeuskansleri selvittää asiaa.

Vihreät on esittänyt eduskunnalle sen toteamista, ettei Rantanen nauti eduskunnan luottamusta.

